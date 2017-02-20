Цитата: Динара:

Это не издевательства - это вполне обоснованные и конкретные меры, принимаемые руководством в кризис. Нужно сохранить предприятие, а не династию сотрудников с их огромными зарплатами и бонусами. Лучше будет дать возможность отличным специалистам заработать. Правильно руководство сделало, что начало аттестацию сотрудников. Если вы отличный специалист - чего бояться-то?

Ну я отличный специалист.Я умею и хочу работать,но у меня есть честь и достоинство,и я не выйду из профсоюза по указке неадекватного директора и буду уволен.Вот так.И хватит воду в ступе толочь.