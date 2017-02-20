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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Динара:
Это не издевательства - это вполне обоснованные и конкретные меры, принимаемые руководством в кризис. Нужно сохранить предприятие, а не династию сотрудников с их огромными зарплатами и бонусами. Лучше будет дать возможность отличным специалистам заработать. Правильно руководство сделало, что начало аттестацию сотрудников. Если вы отличный специалист - чего бояться-то?

Ну я отличный специалист.Я умею и хочу работать,но у меня есть честь и достоинство,и я не выйду из профсоюза по указке неадекватного директора и буду уволен.Вот так.И хватит воду в ступе толочь.

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТЧК:
А развалится гигант - начнут автономное отопление устанавливать - так вам же и лучше будет, без работы не останетесь.

У Вас температура?

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Никто не понимал моих простых истин, толпа, ей не объяснить одному..

А твое мычание и сейчас никто не понимает

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Я умею и хочу работать,но у меня есть честь и достоинство,и я не выйду из профсоюза по указке неадекватного директора и буду уволен.Вот так.

Полностью солидарен. Друг, ты не один.

бота
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:

НА ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 22 ДЕКАБРЯ , РАБОЧИМ НАДО МЕДАЛИ ДАВАТЬ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, В ГРЯЗИ И ОПАСНОСТИ

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомните как чествовали и гордились рабочей династией. А теперь камеральный контроль и бешеный оклад и родственники (есть образование или нет не важно)и снова оклад завышенный. А чем они занимаются за такие оклады ???????????? Сотовый телефон в руке и слежка по стопам рабочих.За такие то деньжища в радость.

бота
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы плохо не было ,было все , гордились своим руководством и вообще всем дружным коллективом , а сейчас кем и чем гордится ??? что не можем уберечь от произвола , что просим помощи у выше стоящих органов ,а где оно ??????? Спросите сколько раз его видел коллектив просто с человеческим разговором , как это было при прежних руководителях.

бота
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется узнать ,сколько было директоров в"КТЭКе"ни кому не нужен был туалет в кабинете ,а тут понадобился ??? Что подняться этажом выше не судьба или есть что то другое ??? И тут прям началась экономия ?? далее столовая , забор и т.д кому это было надо??? РАБОЧИМ ПРОСТЫМ ??? ДА УСЛЫШЬ ТИ ВЫ НАКОНЕЦ ТО

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А я радуюсь когда увольняют пачками..

А я огорчаюсь, потому таких мммммЧудаков способных наслаждаться чужим горю и неприятностям не убавляется. Видимо природа иногда производит таких бракованных, чтобы остальные видели в кого можно превратиться и старались избегать ихнего общества.

Арман
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Динара:
Это не издевательства - это вполне обоснованные и конкретные меры, принимаемые руководством в кризис.

Если у руководства в голове кризис, согласен, это не издевательства, это-проблема. И проблема в первую очередь у рабочих которых пытаются лишить большой части зарплаты, а также защиты в лице профсоюза. Почему то кризис касается только работников, и ни в какой степени не касается руководства, шикующего во времена "кризиса".

///
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 05.03.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите, почему с таким замечательным коллективом, такими высококлассными специалистами, такой замечательной династией, просто отличным профсоюзом у нас самый высокий тариф по Казахстану?!!! Вообще на этот вопрос есть ответ?!!!

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 05.03.17 - 22:16
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§ шолом рубашкин
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 05.03.17 - 22:19
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 05.03.17 - 22:23
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