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§ NG.kz
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил вывешивать в школах портреты спонсоров в качестве морального вознаграждения за их добровольную помощь. Поможет ли такая мера улучшить материальное положение казахстанских школ?
Результаты опроса

§ FEDOR
Re: Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил...
FEDOR


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.03.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос нужно поставить ребром и заострить!! ВЫ ХОТИТЕ ЗАБОТИТЬСЯ О НАРОДЕ, КОТОРЫЙ ВАМ ДОВЕРЯЕТ? ИЛИ НЕТ?!!
Профайл

Василь Иваныч
Re: Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил...




Отправлено: 02.03.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народное образование - это инвестиции государства в себя. Никто другой, как государство, не заинтересовано в качественном образовании своего населения.

§ peshexod
Re: Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3141
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.03.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скромнее надо быть.
Профайл

глас народа
Re: Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил...




Отправлено: 05.03.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил вывешивать в школах портреты спонсоров в качестве морального вознаграждения за их добровольную помощь.%%%%%%

Предложил бы этот мыныстыр ставить ПАМЯТНЫЕ доски у разграбленных совхозов, фабрик , заводов, брошенных городов,
чтоб каждый проезжащий путник в степи видел ФИО автора (ов) сотворённого.!! :lol: :lol: :lol: :lol:
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