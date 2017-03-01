глас народа Re: Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил... #4







Отправлено: - 21:38 Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предложил вывешивать в школах портреты спонсоров в качестве морального вознаграждения за их добровольную помощь.%%%%%%



Предложил бы этот мыныстыр ставить ПАМЯТНЫЕ доски у разграбленных совхозов, фабрик , заводов, брошенных городов,

чтоб каждый проезжащий путник в степи видел ФИО автора (ов) сотворённого.!!