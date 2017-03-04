112 Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест... #31







Отправлено: - 18:53 Боимся, тихо сидим, рта не открываем и только когда посадят начинается..

С этим древним народишком, привыкшим жить и молчать, построить можно хорошо лишь крепостное право..

Что касается психиатрии, то там же ЭКГ или как его там, есть и можно доказать болен не болен, проверить..

Да, у нас признают любого психически больным по сравнению с западными странами, сидящих поголовно на мазепамах и фенобарбиталах и как ни странно, которым там дают права..

Это давно и всегда было так у нас и по другому у них..