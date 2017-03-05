Ух ты! Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту... #2







Отправлено: - 19:21 Ратель дал исчерпывающую информацию:"В воскресенье, 5 марта, диспетчерами аэропорта Актобе был принят сигнал бедствия: «Mayday, Mayday, Mayday». Экстренную посадку запросил экипаж самолета Airbas A320 авиакомпании «Эйр Астана», летевший сообщением Алматы-Уральск. Лайнер находился в 160 километрах от Актобе, когда у него отказал один двигатель. Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.

В полете лайнер не трясло, паники среди людей не было.

Срочно были подняты все экстренные службы аэропорта Актобе и города: спасатели, врачи скорой помощи, пожарные.

В 11 часов 40 минут местного времени экипажу удалось благополучно посадить самолет. Никто из 77 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. Вопросы, заданные в предыдущем комменте сняты.