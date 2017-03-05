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≡ Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет, летевший из Алматы в Уральск, совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ». Ratel.kz со ссылкой на блогера Дениса Кривошеева сообщает, что причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
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Ух ты!
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тип самолета какой: Ту, Боинг, Бомбардир, Аэрбус? Вылет из Алматы в 10.20, сел в Актобе по одним данным в 11.40, по другим 12.40. Примерно 3000 км с гаком за 1 час 40 минут реально ли? Давно эта суперсверхзвуковая штуковина в гражданской авиации РК?

Ух ты!
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ратель дал исчерпывающую информацию:"В воскресенье, 5 марта, диспетчерами аэропорта Актобе был принят сигнал бедствия: «Mayday, Mayday, Mayday». Экстренную посадку запросил экипаж самолета Airbas A320 авиакомпании «Эйр Астана», летевший сообщением Алматы-Уральск. Лайнер находился в 160 километрах от Актобе, когда у него отказал один двигатель. Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.
В полете лайнер не трясло, паники среди людей не было.
Срочно были подняты все экстренные службы аэропорта Актобе и города: спасатели, врачи скорой помощи, пожарные.
В 11 часов 40 минут местного времени экипажу удалось благополучно посадить самолет. Никто из 77 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. Вопросы, заданные в предыдущем комменте сняты.

§ drakon
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ух ты!:
Давно эта суперсверхзвуковая штуковина в гражданской авиации РК?

А про часовые пояса что- то слыхал?... :oops:
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глас народа
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилоты сообщают, что лететь пришлось на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло, №№№№№№

аааабалдеть моз-ззя:"летели на одном двигателе, на холостых оборотах.В полете лайнер не трясло"...
ЭТО КАК?????? Он что, как планирующий орёл летел? Так он мог запросто свалиться в штопор около Иргиза или Хромтау.

гость
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...




Отправлено: 05.03.17 - 20:17
Комментарий удален модератором.

§ Дантист
Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе..."
Это правда пресс служба? Лицо компании, так сказать! А не тетка с далекого аула с мешком картошки? Да не, в аулах и то изящнее выражаются!
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* 07Litra
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:47
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку




Отправлено: 05.03.17 - 20:54
Комментарий проходит проверку.

* 07Litra
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:54
Комментарий проходит проверку.
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* 07Litra
Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту 5 марта вынужден был совершить экстренную посадку
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9110
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.17 - 20:55
Комментарий проходит проверку.
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