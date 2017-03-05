Ух ты! Re: Самолет авиакомпании «Эйр Астана» с 77 пассажирами на борту... #1







Отправлено: - 19:14 Тип самолета какой: Ту, Боинг, Бомбардир, Аэрбус? Вылет из Алматы в 10.20, сел в Актобе по одним данным в 11.40, по другим 12.40. Примерно 3000 км с гаком за 1 час 40 минут реально ли? Давно эта суперсверхзвуковая штуковина в гражданской авиации РК?