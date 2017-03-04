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≡ Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
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Бала Бол
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ertoc:
Ради места под солнцем, или другие интересы. P.S. женщины коварны и злопамятны....

Даа...
Вот такая, за 25 лет деградация.
От клятвы Гиппократа к заказухе....

112
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боимся, тихо сидим, рта не открываем и только когда посадят начинается..
С этим древним народишком, привыкшим жить и молчать, построить можно хорошо лишь крепостное право..
Что касается психиатрии, то там же ЭКГ или как его там, есть и можно доказать болен не болен, проверить..
Да, у нас признают любого психически больным по сравнению с западными странами, сидящих поголовно на мазепамах и фенобарбиталах и как ни странно, которым там дают права..
Это давно и всегда было так у нас и по другому у них..
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