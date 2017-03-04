Цитата: глас народа:

Об этих басенках могут говорить лишь те, кого еще не было в проекте своих родителей или сами ваши родители еще ходили под столом. В 80-е годы цена мяса свинины на Зеленом рынке-2руб.40 коп, говядина отборная и сливочное натуральное масло-3 руб. 60 коп., водка Московская- 2 руб 87 коп,Столичная- 3 руб 62 коп.

Мой юный друг, Вы, как мне кажется, лечите не того пациЭнта. Исходя из моего личного житейского опыта я могу вам заметить, что водка в 80-тые годы, как вы подробно описали не могла стоить 2,87 и 3,62 соответственно. По той простой причине, что ещё в 70-тых она стала стоить 4,12 -4,20. А в 80-тых 5,30-5,50 в зависимости от упаковки(с галстуком или винт). А была ещё *андроповка* , но она прожила не долго. Да и про цену на мясу в 80-тых я тоже знаю лучше вас. Уж так сложилось, не взыщите.