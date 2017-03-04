/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
Читать новость

Юлия Александровна
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 12:06
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некто К. фигурант уголовного дела (не связанного с убийством), а так же ряда гражданских дел как выяснилось в ходе судебных разбирательств имел справочку злосчастного учреждения, расположенного по адресу п. Затобольск, ул. Семина, о том что он не совсем психически здоров и дееспособен.
Что впрочем не мешало ему водить очень крутой автомобиль, ну с очень крутым номером.

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
была знакома лично с Зауреш Куанышевной, братец у меня душевненько больной. В чем я иногда сомневалась. Так вот она меня уверила, что он действительно болен, что шизофреники зачастую далеко не глупые люди и очень хитрые и изворотливые. Вот сижу читаю и думаю, не заразно ли это? "Я не просила убивать? Так значит о чем-то все таки просила этого Гафарова".

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но то что она мстительна это точно. После жалобы брата в прокуратуру, она его отлучила от прогулок, и ему пришлось начать курить, чтобы выпускали.

Янина
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шахраман ,это "ягнёнок" по сравнению с этой особой ,сейчас верёвочку дёрнули ,только начало событий.

Гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:04
Комментарий удален модератором.

Юлия Александровна
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:04
Комментарий удален модератором.

Диана
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:20
Комментарий удален модератором.

Знакомая
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна полностью....много,кто знает...просто боятся. А если начали распутывать....надеюсь доведут до конца.Откуда недвижимость.....крутая машина....И ещё одно но....почему нигде гражданский муж....не фигурирует

777
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 17:35
Комментарий удален модератором.

777
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 17:37
Комментарий удален модератором.

777
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 18:00
Комментарий удален модератором.

Ertoc
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради места под солнцем, или другие интересы. P.S. женщины коварны и злопамятны....

* drakon
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9995
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ertoc:
P.S. женщины коварны и злопамятны....

Ухх! Как согласен.Личный опыт... :lol: :oops:
Профайл

§ Валентин
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5463
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
где проходит граница , как отличить ?


Если очень упрощённо, то если мешает полноценно жить человеку или окружающим, то это повод для обращения к специалистам :)
Пытай kbkz1980, подробнее объяснит если пожелает.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 1
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх