гость Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест... #17







Отправлено: - 14:35 была знакома лично с Зауреш Куанышевной, братец у меня душевненько больной. В чем я иногда сомневалась. Так вот она меня уверила, что он действительно болен, что шизофреники зачастую далеко не глупые люди и очень хитрые и изворотливые. Вот сижу читаю и думаю, не заразно ли это? "Я не просила убивать? Так значит о чем-то все таки просила этого Гафарова".