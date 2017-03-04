Цитата: сайлау курманов:

не легче ли на 10% поднять налоги и пусть все деньги варятся в одном котле чем создавать непонятные фонды с плохой репутацией



Тогда придётся через N лет гарантировать солидарную пенсию :)

А так - нет, сколько накопилось, столько накопилось.

Получите, распишитесь, всего хорошего, держитесь там.