Юлия Александровна Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест... #15







Отправлено: - 12:06 Так она приехала к нам с Талгара,около десяти лет назад. А как Изалдина уже здесь "скрышевала" и "крышует"наркоторговлю и убийство в одной квартире,так как рядом живет свидетель всему этому, и ему же срочно сделали какой-то диагноз(из нормального, сделали не нормального), и все кто живет рядом,боятся тех кто в этих квартирах живет и предпочитают молчать в тряпочку или говорят об этом шепотом. А Вы говорите "честный врач" и "хорошая женщина", а у нас эта "честный врач" и "хорошая женщина", очень хороший "крыша" для наркоторговли и отжатия квартир, так как эти люди нарямую вхожи в кабинет к начальнику полиции и к ней тоже заходили напрямую. Я бы написала и больше правды об Изалдиной, но боюсь, элементарно боюсь…