Цитата: Моше:

Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда.



Ты придираешься :)



Если товарищ толковый, то пользы ученикам будет в разы больше, чем от унылой физики-электротехники.



Посчитать расход, требуемую ёмкость, прикинуть на пальцах запас хода, и сравнить с практикой.

Прикинуть что будет, если собрать АКБ из элементов 18650, например.

Рассказать про необходимость балансира, показать на примере как это будет выглядеть, и зачем это нужно вообще.

Про защиту рассказать, показать КЗ и к чему может привести в случае тех же 18650.



Показать реальный пример, и объяснить на пальцах почему в наших условиях Тесла не очень хороший вариант :)

Именно для обучения и для того чтобы занести в голову понимание - подходит очень хорошо.



Ещё раз подчеркну: речь не идёт о том, что завтра все пересядут на самодельные самокаты на фотоэлементах.



Больше скажу, они принципиально нерентабельны сейчас, в лучшем случае спорное по эффективности решение для очень специфических случаев.