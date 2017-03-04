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≡ Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
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Юлия Александровна
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так она приехала к нам с Талгара,около десяти лет назад. А как Изалдина уже здесь "скрышевала" и "крышует"наркоторговлю и убийство в одной квартире,так как рядом живет свидетель всему этому, и ему же срочно сделали какой-то диагноз(из нормального, сделали не нормального), и все кто живет рядом,боятся тех кто в этих квартирах живет и предпочитают молчать в тряпочку или говорят об этом шепотом. А Вы говорите "честный врач" и "хорошая женщина", а у нас эта "честный врач" и "хорошая женщина", очень хороший "крыша" для наркоторговли и отжатия квартир, так как эти люди нарямую вхожи в кабинет к начальнику полиции и к ней тоже заходили напрямую. Я бы написала и больше правды об Изалдиной, но боюсь, элементарно боюсь…

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некто К. фигурант уголовного дела (не связанного с убийством), а так же ряда гражданских дел как выяснилось в ходе судебных разбирательств имел справочку злосчастного учреждения, расположенного по адресу п. Затобольск, ул. Семина, о том что он не совсем психически здоров и дееспособен.
Что впрочем не мешало ему водить очень крутой автомобиль, ну с очень крутым номером.

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
была знакома лично с Зауреш Куанышевной, братец у меня душевненько больной. В чем я иногда сомневалась. Так вот она меня уверила, что он действительно болен, что шизофреники зачастую далеко не глупые люди и очень хитрые и изворотливые. Вот сижу читаю и думаю, не заразно ли это? "Я не просила убивать? Так значит о чем-то все таки просила этого Гафарова".

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но то что она мстительна это точно. После жалобы брата в прокуратуру, она его отлучила от прогулок, и ему пришлось начать курить, чтобы выпускали.

Янина
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шахраман ,это "ягнёнок" по сравнению с этой особой ,сейчас верёвочку дёрнули ,только начало событий.

Гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кстати слышал про то, что Изалдина отжимала квартиры у больных и плотно взаимодействовала с Криминалом

Юлия Александровна
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так оказывается, не одни мы такие, которые жалоались в прокуратуру, и которых она прикрыла, в ответе было написано:"В Состоянии Рецедива Имеет Привычку Обращаться в Государственные Органы", а то что из человека нормального, благодаря Изалдиной, сделали ненормального, это ничего—это нормально, и за это ей ещё надо было платить, потому что если не платишь, не будут мыть и откажут не только в прогулке, но и в свиданиях, не выведут человека и всё, а за это время из человека делают овоща... Можно много писать, о порядках в отделениях, да страшновато.....

Диана
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем надеяться,что полиция,потянув за одну нить,рапутает весь клубок. Женщина видимо очень смелая и уверенная в своей безнаказанности,неуловимости,ну ещё бы: брат в прокуратуре,отец тоже при хорошей должности,тётю и понесло. Наверняка есть "большие" покровители. То что такие врачи с душевно больными пациентами делают (особенно с одинокими),не для кого не секрет. А люди,которым есть что сказать,действитчльно боятся за свою безопасность,зная о её связях.
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