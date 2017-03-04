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| Юлия Александровна
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Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
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|Отправлено: 05.03.17 - 16:04
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|Так оказывается, не одни мы такие, которые жалоались в прокуратуру, и которых она прикрыла, в ответе было написано:"В Состоянии Рецедива Имеет Привычку Обращаться в Государственные Органы", а то что из человека нормального, благодаря Изалдиной, сделали ненормального, это ничего—это нормально, и за это ей ещё надо было платить, потому что если не платишь, не будут мыть и откажут не только в прогулке, но и в свиданиях, не выведут человека и всё, а за это время из человека делают овоща... Можно много писать, о порядках в отделениях, да страшновато.....
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