Цитата: Дантист:

Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.

Ну а что дальше от такого интереса? Только давайте без популизмов на тему, типа: отведёт от пагубных влияний улицы, курения, алкоголя. Пусть лучше на стройку идут, вот где на практике пригодится и еще деньжат подзаработают, если речь о подростках. В свои 14-15 специально на каникулах шел батрачить на стройку, ибо было интересно, а кораблики строить в школе технического творчества (вроде так называлась, которая на Телевышке) так и не прижилось, походил пару недель и всё...

Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда. Ни дать, ни взять. Давайте будем объективными реалистами. Все эти "инновации" давно реализованы инженерами и ведущими концернами-производителями техники.

Ну вот будет он ездить с этом самокате, с тележкой сзади в виде солнечной батареи? Вы представляете себе этот цирк?

Кому нужно - купит себе сегвей или гироскутер - работают на электроаккумуляторах и как техника в своем виде совершенны. Умами инженеров и деньгами концернов...а эти "разработки" никогда никого не заинтересуют, и гранты никто им не даст.

А так, чем бы дитя не тешилось - можно и на москвича телегу с навесом прицепить, кожаные сиденья поставить (в телегу-прицеп) и на капот значок Мерседеса повесить - глядите, я мерса лонг версии изобрел. Костанай эдишн. Телок по деревне катать.



[Исправлено: Моше, 05.03.2017 - 13:20]