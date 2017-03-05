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≡ Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний мастер производственного обучения Костанайского колледжа автомобильного транспорта Александр ЕРУНОВ в свободное от работы время занимается конструированием и пытается заразить этим своих студентов. Особенно привлекает его проектирование транспортных устройств, работающих за счёт солнечного света.
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§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти изобретатели велосипедов...
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§ сайлау курманов
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у электромобилей вроде на крыше стоит эта батарея
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§ Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну про "Создал" в заголовке сильно сказано. Все уже давно создано и используется. Я такой зарядкой лет 5 уже пользуюсь. А самокат, это кружок умелые руки. КПД никакущий. Принципиально нового ничего не сделано, поэтому даже писать про это не стоило.
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Константин
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...




Отправлено: 05.03.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно согласен, создания ничего нету, я уже 5 лет назад солнечную батарею с ячеек собрал и на крышу дома поставил, а с готовыми батареями вообще проблем нет, а заряжать телефон от 15 ватт - это вообще извращение, опять же из ячеек собрана зарядка на 5 ватт, которая складывается и вполне умещается рядом с ноутбуком для поездок)

§ Валентин
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5462
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам
Самостоятельной практической ценности никакой нет, разумеется
А как хобби - почему бы и нет?

Ученикам, кстати, опять же интереснее руками пощупать и посчитать реальные параметры, чем скучные формулы на доске заучивать.

Показать что такое ток, напряжение, ёмкость, на примере прикинуть теоретический КПД и сравнить с практическим, и т.д.
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§ Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.
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глас народа
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...




Отправлено: 05.03.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пустующих площадях ткацких фабрик бывшего КСК, надо срочно установить станки -автоматы и принтеры 3Д для распечатки эт" и отправлять на экспорт. Даешь каждому жителю Кустаная бесплатно чудо-самокат.!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

112
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...




Отправлено: 05.03.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
уж эти изобретатели велосипедов

Но ты же качественный, наверно создал что то стоящее и не велосипед!
Хотя ученые до сих пор не понимают, как работает он..
Может объяснишь?

§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.

Ну а что дальше от такого интереса? Только давайте без популизмов на тему, типа: отведёт от пагубных влияний улицы, курения, алкоголя. Пусть лучше на стройку идут, вот где на практике пригодится и еще деньжат подзаработают, если речь о подростках. В свои 14-15 специально на каникулах шел батрачить на стройку, ибо было интересно, а кораблики строить в школе технического творчества (вроде так называлась, которая на Телевышке) так и не прижилось, походил пару недель и всё...
Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда. Ни дать, ни взять. Давайте будем объективными реалистами. Все эти "инновации" давно реализованы инженерами и ведущими концернами-производителями техники.
Ну вот будет он ездить с этом самокате, с тележкой сзади в виде солнечной батареи? Вы представляете себе этот цирк?
Кому нужно - купит себе сегвей или гироскутер - работают на электроаккумуляторах и как техника в своем виде совершенны. Умами инженеров и деньгами концернов...а эти "разработки" никогда никого не заинтересуют, и гранты никто им не даст.
А так, чем бы дитя не тешилось - можно и на москвича телегу с навесом прицепить, кожаные сиденья поставить (в телегу-прицеп) и на капот значок Мерседеса повесить - глядите, я мерса лонг версии изобрел. Костанай эдишн. Телок по деревне катать.

[Исправлено: Моше, 05.03.2017 - 13:20]
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§ Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так талантливые изобретатели и инженеры как раз и выходят из такой среды!
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Доцент
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...




Отправлено: 05.03.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моше. Давайте будем объективными реалистами. Все эти "инновации" давно реализованы инженерами и ведущими концернами-производителями техники.%%%%

Ах, бедный Моше!!! Вы внимательно прочтите статью и обратите внимание, как расставлены в ней акценты, то бишь ударения: НЕ СОБРАЛ по различным интер-схемам их запасных частей частей по принципу мастера- самоделкина, а ИЗОБРЕЛ!

Да не просто изобрёл, а "ЖИТЕЛЬ великого Кустаная", где вместо пром. предприятий - гигантов индустрии, только и остались вот такие чудо-мастера, которые в своих гаражах собирают такие поделки.! :-P :-P :-P
Творческих успехов этому мастеру и главное: признание и запуск в промышленное изготовление!!! :-P :-P :-P

§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Так талантливые изобретатели и инженеры как раз и выходят из такой среды!

Талантливые изобретатели и инженеры выходят из ведущих по этим направлениям мировых вузов, коих потом берут в обкатку концерны с большими деньгами. А из такой среды обычно выходят "Самоделкины". Авторы трюков для передачи "Очумелые ручки" из "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым и Андреем Бахметьевым.
Ничего личного к герою новости, просто такой вот объективизм, товарищи :lol:
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§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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