/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений "съедает" инфляция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петр Своик на общественном совете при ЕНПФ внес предложение о предоставлении такой информацию вкладчикам вместе с данными о сумме пенсионных отчислений и накоплений.
Читать новость

§ vbn
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.03.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом случае все ясно .
Профайл

Сеня
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...




Отправлено: 04.03.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
330 ярдов? Побойтесь бога, минимум три триллиона съест инфляция в лице сотрудников госаппарата.

ВЧК
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...




Отправлено: 04.03.17 - 12:08
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.03.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вложения в реальный сектор экономики это высокорисковые и низкомаржинальные инвестиции, увы.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется ПФ это завуалированный вид налога , не легче ли на 10% поднять налоги и пусть все деньги варятся в одном котле чем создавать непонятные фонды с плохой репутацией
Профайл Посетить вебсайт

§ Валентин
Re: Казахстанцы должны знать, сколько пенсионных накоплений...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не легче ли на 10% поднять налоги и пусть все деньги варятся в одном котле чем создавать непонятные фонды с плохой репутацией


Тогда придётся через N лет гарантировать солидарную пенсию :)
А так - нет, сколько накопилось, столько накопилось.
Получите, распишитесь, всего хорошего, держитесь там.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Дантист, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 2
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх