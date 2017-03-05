Цитата: Дантист:

Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.

Ну а что дальше от такого интереса? Только давайте без популизмов на тему, типа: отведёт от пагубных влияний улицы, курения, алкоголя. Пусть лучше на стройку идут, вот где на практике пригодится и еще деньжат подзаработают, если речь о подростках. В свои 14-15 специально на каникулах шел батрачить на стройку, ибо было интересно, а кораблики строить в школе технического творчества (вроде так называлась, которая на Телевышке) так и не прижилось, походил пару недель и всё...

Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда. Ни дать, ни взять. Давайте будем объективными реалистами. Все эти "инновации" давно реализованы инженерами и ведущими концернами-производителями техники.