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§ NG.kz
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний мастер производственного обучения Костанайского колледжа автомобильного транспорта Александр ЕРУНОВ в свободное от работы время занимается конструированием и пытается заразить этим своих студентов. Особенно привлекает его проектирование транспортных устройств, работающих за счёт солнечного света.
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§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти изобретатели велосипедов...
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§ сайлау курманов
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у электромобилей вроде на крыше стоит эта батарея
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* Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну про "Создал" в заголовке сильно сказано. Все уже давно создано и используется. Я такой зарядкой лет 5 уже пользуюсь. А самокат, это кружок умелые руки. КПД никакущий. Принципиально нового ничего не сделано, поэтому даже писать про это не стоило.
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Гость
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов




Отправлено: 05.03.17 - 12:04
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§ Валентин
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам
Самостоятельной практической ценности никакой нет, разумеется
А как хобби - почему бы и нет?

Ученикам, кстати, опять же интереснее руками пощупать и посчитать реальные параметры, чем скучные формулы на доске заучивать.

Показать что такое ток, напряжение, ёмкость, на примере прикинуть теоретический КПД и сравнить с практическим, и т.д.
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* Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.
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Гость
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов




Отправлено: 05.03.17 - 13:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов




Отправлено: 05.03.17 - 13:10
Комментарий проходит проверку.

§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4054
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Да, согласен. Как хобби заслуживает уважения. И в обучении детей пригодится, может кого-нибудь из молодежи такое зацепит и интерес пробудит.

Ну а что дальше от такого интереса? Только давайте без популизмов на тему, типа: отведёт от пагубных влияний улицы, курения, алкоголя. Пусть лучше на стройку идут, вот где на практике пригодится и еще деньжат подзаработают, если речь о подростках. В свои 14-15 специально на каникулах шел батрачить на стройку, ибо было интересно, а кораблики строить в школе технического творчества (вроде так называлась, которая на Телевышке) так и не прижилось, походил пару недель и всё...
Вот эти Кулибины-изобретатели из того же разряда. Ни дать, ни взять. Давайте будем объективными реалистами. Все эти "инновации" давно реализованы инженерами и ведущими концернами-производителями техники.
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* Дантист
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.03.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так талантливые изобретатели и инженеры как раз и выходят из такой среды!
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Гость
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов




Отправлено: 05.03.17 - 13:18
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