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≡ В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стартовал автопробег 4 марта с парковки у главного входа в парк Победы. Далее маршрут пролегал по ул. Победы - Бородина - Тарана - Алтынсарина - Гоголя-Абая. Конечный пункт -территория торгового центра "Астыкжан".
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§ AnnaA
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
AnnaA


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 05.03.17
Отправлено: 05.03.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только небольшая поправка - этот не форма шерифа, а форма таксиста и на фуражке какарда такси.
:-) :-) :-)
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§ vbn
Re: В Костанае прошел женский автопробег "Девушка...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 05.03.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AnnaA:
форма таксиста

:lol: все равно нормально .
Профайл

Гость
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта




Отправлено: 05.03.17 - 11:53
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Гость
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта




Отправлено: 05.03.17 - 13:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае прошел женский автопробег "Девушка рулит", посвященный празднику 8 Марта




Отправлено: 05.03.17 - 13:06
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