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≡ Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
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владимир
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убийство произошло 20 марта? ведь сегодня только 4 марта!

§ Ольга Колоколова
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2108
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо, исправили
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112
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 04.03.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психиаторы..
Это ведь психологи..
Лилька тоже с таким характером тут, если что не так, завалить готова..

§ танкоградец
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
многие из которых знали, что у неё и Сандыбаевой - напряженные отношения,

А что делили то?
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§ drakon
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9994
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лилька тоже с таким характером тут, если что не так, завалить готова..

Марик,на всякий случай-ходи и оглядывайся... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.03.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Психиаторы..
Это ведь психологи..

Задача психолога помочь пациенту восстановить душевное равновесие, обрести уверенность в себе, развить коммуникативные способности, научить справляться с негативными последствиями умственного и эмоционального перенапряжения.
А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не затягивайте визит к психиатру :lol:
Профайл

ужасно
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Ольга Колоколова:
многие из которых знали, что у неё и Сандыбаевой - напряженные отношения,

А что делили то?


Наверное должность. Но добиваться ее ценой человеческой жизни? Ладно, когда из за этого организуют анонимки, кляузы, кого то там подкупают, еще невесть что делают, но чтоб жестоко убивать - это просто уму непостижимо.

112
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Задача психолога помочь пациенту восстановить душевное равновесие, обрести уверенность в себе, развить коммуникативные способности, научить справляться с негативными последствиями умственного и эмоционального перенапряжения.
А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не

Не вижу разницы.
У пациентов у кого не душевное равновесие и не развиты комму и как там их, способности с негативом в мозгу, это часто заболевания психиатрии именно..
Психолог тут просто как ненужная прокладка, между психиатором и пациентом..

гость
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не затягивайте визит к психиатру

Браво!!! Снимаю шляпу=)))

Доктор СИЗО
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 07:01
Комментарий удален модератором.

Херомант
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 07:47
Комментарий удален модератором.

Возможны варианты...
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из Tengrinews.kz " в Суде Изалдина упомянула своего знакомого по фамилии Гафаров. Она уверяет, что именно он виновен в убийстве. "Я данного преступления не совершала. После того как я стала подозревать, кто это сделал, сама боялась Гафарова. Мне даже показалось, что 27 февраля я его видела в своем дворе, одетым в куртку, в капюшоне", - заявил Изалдина. Судья Нурсаит Абдиров дал понять задержанной, что следственный судья решает вопрос санкционирования, вопрос же виновности или невиновности не в его компетенции. Однако врач долго говорила, плакала и просила суд отпустить ее под домашний арест, потому что дома ее ждет 11-летняя дочь. "Гафаров все обставил так, чтобы сделать меня виновной, - говорила она. Он проявлял ко мне симпатию, но я его не просила об убийстве". В итоге Гафаров был объявлен официально в розыск по делу об убийстве Сандыбаевой. Напомним, 20 февраля бывший главный врач Рашида Сандыбаева была найдена мертвой. На нее было совершено нападение в ее собственной квартире. Спустя неделю полицейскими были задержаны трое подозреваемых, двоим из них 1977 года рождения и 1991 года рождения суд санкционировал арест. Третий, как стало известно из неофициальных источников, оказался пациентом Талгарской клиники. На данный момент он не арестован. Выйти на подозреваемых оперативникам помогли камеры наблюдения, которые и зафиксировали неизвестных мужчин. После совершения убийства двое уехали из города, позже их задержали в Караганде". Так что, Гафаров может вывести и на других заказчиков и, кака говорится, возможны варианты.

Ольга
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 05.03.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не затягивайте визит к психиатру

Коротко ,ясно и в точку :lol:

§ сайлау курманов
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
женщин выходящих каждое утро кормить бродящих кошек в подвале , соседи считают немного странными, где проходит граница , как отличить ?
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