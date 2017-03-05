NG.kz Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:14 26-летний мастер производственного обучения Костанайского колледжа автомобильного транспорта Александр ЕРУНОВ в свободное от работы время занимается конструированием и пытается заразить этим своих студентов. Особенно привлекает его проектирование транспортных устройств, работающих за счёт солнечного света.

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