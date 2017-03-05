/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал солнечный зарядник для телефонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний мастер производственного обучения Костанайского колледжа автомобильного транспорта Александр ЕРУНОВ в свободное от работы время занимается конструированием и пытается заразить этим своих студентов. Особенно привлекает его проектирование транспортных устройств, работающих за счёт солнечного света.
Читать новость

§ Моше
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.03.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти изобретатели велосипедов...
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Костанаец построил самокат на солнечной батарее и создал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.03.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у электромобилей вроде на крыше стоит эта батарея
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 2
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх