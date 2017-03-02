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§ NG.kz
В экономике заметный рост только у цен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отчитывался перед населением об итогах социально-экономического развития региона за 2016 год и задачах на 2017-й. Встреча проходила около двух часов, но большую часть этого времени руководитель области отвел для ответа на вопросы. А их было немало. В том числе и достаточно острые.
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§ Серый волк
Re: В экономике заметный рост только у цен
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8665
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.03.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Откуда министр труда и социальной защиты взяла эти сведения - осталось загадкой.
Зачем залонаполнителям вообще слово "откуда". Они такого слова не знают! :lol:
Никто на это очевидное враньё даже бровявим не повёл.
А сейчас смотрю на фото. Прямо в центре зала одно существо, отнюдь не наивного студенческого возраста, заливается бурными аплодисментами!

Какое дичайшее позорище для некогда приличного города!

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2017 - 23:00]
Профайл

рихард
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 02.03.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в зале в основном акиматовские работники и чиновники разного пошиба. А население- с гулькин нос. Во всяком случае на фото очень мало видно простого люда. Получается отчет состоялся в основном перед своими же подчиненными. Но несмотря на это вопросы все таки появились.

borisvolley@mail.ru
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 02.03.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это временщик КТЭК БекПаганБетоа ему есть чему аплодировать пока страной правять министры недоучки можно жить вольготно и не подчиняться законам РК,да ещё под крышой акима выскочки

???
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 02.03.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие пособия министр платит до 18 лет ?Она сама-то знает?Моя невестка когда родила,то ежемесячно до года получала по 14 000 до года и одноразово тысяч 50 000.И это все.Откуда 1,9 млн.?Может им там,наверху столько и платят,соизмеримо к их зарлате,так спуститесь на землю

Марат
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 03.03.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может платят пособие до 18-ти лет, а нам просто не говорят?

Гость
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 03.03.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы сейчас видим у акимата бордюры, которые установили 30-40 лет назад. Они еще 10-15 лет будут стоять.

Это где газовыми горелками снег топят?А в самом акимате наверное лет так 500 простояли бы.Ну дает акимка)))

архимед
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 04.03.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дано право народу назначать акимов области и поэтому это лишь игра! Провели собрание и ладно! В зале просиживают подчиненные акима области, и бывшие красные директора, руководители ГКП, ГУ, ДВД, им все по барабану! Они зарплату получают из бюджета. Лишь бы не спали! Заметили кроме показухи и цифр аким области ничего не зачитал! Денисов задал вопрос типа, а что в области денег много, что нужно разбрасывать ради гранитных бордюр! Ответ реформатора: Этот бордюр простоит 50 лет! Тогда надо такой асфальт в городах укладывать, который 50 лет простоит и у всех невежд, которые не могут укладывать хороший асфальт, забирать лицензии и имущество, а затем сразу же банкротить! У населения сейчас почти слабо с деньгами! В основном в Астыкжане госслужащие товарятся, которые наверное и создают фон благополучия, ведь они в основном получают по 100 тысяч и более! Лекарства цены подняли так, что пожилые теперь будут дольше жить, чтобы увидеть как в стране будут падать цены!

ммм
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 04.03.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто утвердил рост цен на общественный транспорт? Ладно в Астане, но там пенсионерам бесплатно.

Серж
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 04.03.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо что социальная активность населения мертвая,кроме Денисова ,никто реальных вопросов не задает,что на руку акиматчикам.Они и задвигают что хотят.Эх,нет у нас Навальных,хотя при общем равнодушии масс ,наверное результат был бы нулевой.Областных акимов,конечно же нужно избирать,а не встречать залетные команды нукеров.

население
Re: В экономике заметный рост только у цен




Отправлено: 05.03.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
никто реальных вопросов не задает

Задавали реальные вопросы акиму, получили извещение, что заявление на портале, но ответа нет уже полгода. А Вы говорите про активность населения. Как проявить?
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