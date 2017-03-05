Анара Кладбище! #1







Отправлено: - 09:15 Вчера,4марта ездили на кладбище (городское),там похоронены мои родители и сестра.Перед мусульманскими могилами лежит гора снега!Не пройти, не проехать!Остальные дорожки прочищены,но именно перед мусульманскими захоронениями .Мы были возмущены!Неужели техника не могла ещё 100метров очистить,как раньше всегда чистили!Люди даже не могут поближе подойти и молитву почитать! Незнаю к кому обращается,решила сюда написать.Заранее благодарю!