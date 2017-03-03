Цитата: Vital:

Может о нас Борат новый фильм снимет. Весь мир увидит что у нас тут происходит.

Фильму Саша Коэн снял, да только наши Бораты намёка не поняли и наука им в прок не пошла. А мир он и так не слепой, тем кому по статусу положено всё видят и выводы делают, и по инстанции докладывают.