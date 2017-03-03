/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом чтении		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом чтении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Теперь нам необходимо совместную комиссию для подготовки законопроекта ко второму чтению. Комиссия палат Парламента всесторонне рассмотрит все конституционные поправки до второго чтения. 4 марта", - сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Читать новость

777
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так, просто сразу в первом чтении???? А где мнение других людей, зачем так спешить, возникает вопрос читали они поправки и возражения? Зачем нужен такой адабрямс, для чего паказуха.

Добрый человек
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
для чего паказуха

ответ содержится в вопросе )))

Читатель 1
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробовали бы они не одобрить....

Али
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...




Отправлено: 03.03.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Все так, просто сразу в первом чтении???? А где мнение других людей, зачем так спешить, возникает вопрос читали они поправки и возражения? Зачем нужен такой адабрямс, для чего паказуха.

а вы не забыли, что вы им делегировали свой права? в том числе на принятии законов.

§ stomotolog
Re: Парламент одобрил проект поправок в Конституцию в первом...
stomotolog


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 14.02.17
Отправлено: 05.03.17 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так единодушно принемаем .а потом люди на улицы выходят ,а власти недоумевают ,почему люди не довольны. И тут выйдет самый мудрый и все правильно решит
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 1
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх