Цитата: 777:

Все так, просто сразу в первом чтении???? А где мнение других людей, зачем так спешить, возникает вопрос читали они поправки и возражения? Зачем нужен такой адабрямс, для чего паказуха.

а вы не забыли, что вы им делегировали свой права? в том числе на принятии законов.