Возможны варианты... Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест... #12







Отправлено: - 08:54 Цитата из Tengrinews.kz " в Суде Изалдина упомянула своего знакомого по фамилии Гафаров. Она уверяет, что именно он виновен в убийстве. "Я данного преступления не совершала. После того как я стала подозревать, кто это сделал, сама боялась Гафарова. Мне даже показалось, что 27 февраля я его видела в своем дворе, одетым в куртку, в капюшоне", - заявил Изалдина. Судья Нурсаит Абдиров дал понять задержанной, что следственный судья решает вопрос санкционирования, вопрос же виновности или невиновности не в его компетенции. Однако врач долго говорила, плакала и просила суд отпустить ее под домашний арест, потому что дома ее ждет 11-летняя дочь. "Гафаров все обставил так, чтобы сделать меня виновной, - говорила она. Он проявлял ко мне симпатию, но я его не просила об убийстве". В итоге Гафаров был объявлен официально в розыск по делу об убийстве Сандыбаевой. Напомним, 20 февраля бывший главный врач Рашида Сандыбаева была найдена мертвой. На нее было совершено нападение в ее собственной квартире. Спустя неделю полицейскими были задержаны трое подозреваемых, двоим из них 1977 года рождения и 1991 года рождения суд санкционировал арест. Третий, как стало известно из неофициальных источников, оказался пациентом Талгарской клиники. На данный момент он не арестован. Выйти на подозреваемых оперативникам помогли камеры наблюдения, которые и зафиксировали неизвестных мужчин. После совершения убийства двое уехали из города, позже их задержали в Караганде". Так что, Гафаров может вывести и на других заказчиков и, кака говорится, возможны варианты.