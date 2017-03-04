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§ NG.kz
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующая отделением областной психиатрической больницы подозревается в организации убийства своей коллеги, председателя амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой. 
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владимир
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 04.03.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убийство произошло 20 марта? ведь сегодня только 4 марта!

§ Ольга Колоколова
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2108
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо, исправили
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112
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...




Отправлено: 04.03.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психиаторы..
Это ведь психологи..
Лилька тоже с таким характером тут, если что не так, завалить готова..

§ танкоградец
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
многие из которых знали, что у неё и Сандыбаевой - напряженные отношения,

А что делили то?
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§ drakon
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9994
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лилька тоже с таким характером тут, если что не так, завалить готова..

Марик,на всякий случай-ходи и оглядывайся... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.03.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Психиаторы..
Это ведь психологи..

Задача психолога помочь пациенту восстановить душевное равновесие, обрести уверенность в себе, развить коммуникативные способности, научить справляться с негативными последствиями умственного и эмоционального перенапряжения.
А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не затягивайте визит к психиатру :lol:
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Гость
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной




Отправлено: 05.03.17 - 00:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной




Отправлено: 05.03.17 - 00:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест психиатра Зауреш Изалдиной




Отправлено: 05.03.17 - 00:58
Комментарий проходит проверку.
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