kbkz1980 Re: Сегодня, 4 марта, Костанайский суд №2 санкционировал арест... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2234

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:07 Цитата: 112:

Психиаторы..

Это ведь психологи..



Задача психолога помочь пациенту восстановить душевное равновесие, обрести уверенность в себе, развить коммуникативные способности, научить справляться с негативными последствиями умственного и эмоционального перенапряжения.

А психиатрия -это психозы,шизофрения, маниакольные расстройства и навязчивые состояния,замечу,которые часто прослеживаются у Вас.Так что не затягивайте визит к психиатру