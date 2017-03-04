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≡ Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось 115 лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось 115 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долгожительнице из Костаная исполнилось 115 лет, сообщает телеканал "Казахстан-Костанай". Марпуга Бекмырзакызы живет в Костанае.
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Маке Саке.
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооо,дай Бог здоровья!!!Поздравляем!!!

ВЧК
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 12:13
Комментарий удален модератором.

Потомок Алдара-Косе
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не факт что именно такой возраст. В 50е года особо грамотное население писало себе в метрики любой возраст,чтобы раньше выйти на пенсию. И таких примеров миллион. Хотя,возможно,здесь не тот случай.

неравнодушный
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожелаем осуществления мечты Бабушки! Скорей всего это настояший возраст бабушки,т.к. дочерям под 100! А в книгу Гиннеса уже пора заносить,хотя бы в Казахстанскую. Долгих лет осознанной здоровой жизни дорогая Аже!

112
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши казахи еще не приписали ей лет 30, чтобы попасть в тридцадку первых стран и ... поднять пенсионный возраст до 80ти хотя бы?
Президент то тоже уже далеко за 70, а работает, показывает всем пример..

112
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и интересно, в том году не писали что ей 114 лет, в позапрошлом 113..
В позапозапрошлом 112...
Как то интересно решили сразу со 115ти начать..
Может на день Ацтаны найдут 160ти летнюю бабушку?

112
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опасно все это..

петрович
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрите на ИИН:
третья справа и предпоследняя цифры показывают сколько человек с такой же датой рождения.
01
Одна :-o
у себя гляньте, для интереса.

гость
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
112

Марик сам бы хотел до такого возраста дожить.

112
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Марик сам бы хотел до такого возраста дожить

Дожить..
Не знаю, если только дожить.
Все равно когда то помирать придется, годом раньше или годом позже..
Конечно хотелось бы, но жить, не доживать..

§ 07Litra
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9104
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда мужа Марпуги Селтеткеновой отправили на войну, женщин мобилизовали в трудовую армию.
ну-ка,ну-ка отсюда,от "трудармии",по-подробнее....
Профайл

Кобра
Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось...




Отправлено: 04.03.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это не про нее писали, когда 105 лет исполнилось? У бабушки еще тогда зубки резались новые? Выросли зубы-то?
Здоровья ажеке и долгих лет!
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