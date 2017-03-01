/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после встречи коллектива с акимом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После встречи акима Костаная с коллективом ГКП «КТЭК», на котором руководителю было дано поручение «провести работу по оздоровлению социальной обстановки», прошло 5 дней.Как сообщили «НГ» сотрудники теплокомпании, ситуация не изменилась.
Читать новость

гость
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юзер:
Клевета!!! Факты и доказательства где? Просто понимаете, что не соответствуете своей должности, чуете что уволят, вот и разжигаете скандал.


Скоро будут. Тестирование еще только началось.

Возмущенный
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если мы пойдем вверх, (температура)то будет перетоп,нас накажу .Если температура упадет ниже требуемой -тоже . К тому же нам не выгодно, чтобы в домах было холодно . Нам выгоднее "затолкать" тепло в дома . И это говорит" специалист" в высшим образованием ????

Просто специалист говорит на доступном всем языке. Чтобы все понимали. ;-)

Возмущенный
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
700 - мало. Очень много неплательщиков. 700 за ними не успеют. Это реалии тамошней жизни.

Судебные исполнители им в помощь. Закроют выезд из страны за долги и люди будут заранее оплачивать, лишь бы в черный список невыездных не попасть.

Бывалый
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возмущенный:
Судебные исполнители им в помощь. Закроют выезд из страны за долги и

А все должники мотаются через границу?
Охотно верю в эти сказки.
А вам секрет открою.
90% граждан за всю жизнь не покидают пределов даже области проживания.
А процентов 70 - пределов населенного пункта в котором проживают.

бота
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В какой еще кабинет вы заглянули? Зачем голословно обвинять КТЭК в чем-то? Доказательства ваших заявлений есть? Нету. Но есть факты - этой зимой в квартирах было тепло и горячая вода была очень горячей. Аварий не было. Вот это фАКТЫ
АВАРИЙ НЕ БЫЛО?? Это для вас не было ,а кто работал на этих авариях тот знает были или не были . Когда на улице мороз , в камере до 50=60 температура и устранить безо всяких отключений домов вот это профессионализм !!!!! И это не "спецы"с КИНЭУ КОТОРЫХ ОН ОБЕЩАЛ , ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ТАКИМ

ВЧК
Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после...




Отправлено: 04.03.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бота:
И это не "спецы"с КИНЭУ

Ты сама в КИНЭУ не училась, но зато клеймить всех кинэувцев горазда. Будь умнее, много отличных спецов оттуда.
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: аргентина -ямайка, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 2
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх