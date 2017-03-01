бота Re: Конфликт сотрудников КТЭК с директором продолжается и после... #94







Отправлено: - 22:23 В какой еще кабинет вы заглянули? Зачем голословно обвинять КТЭК в чем-то? Доказательства ваших заявлений есть? Нету. Но есть факты - этой зимой в квартирах было тепло и горячая вода была очень горячей. Аварий не было. Вот это фАКТЫ

АВАРИЙ НЕ БЫЛО?? Это для вас не было ,а кто работал на этих авариях тот знает были или не были . Когда на улице мороз , в камере до 50=60 температура и устранить безо всяких отключений домов вот это профессионализм !!!!! И это не "спецы"с КИНЭУ КОТОРЫХ ОН ОБЕЩАЛ , ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ТАКИМ