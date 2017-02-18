танкоградец Re: Премьеру спектакля "Панночка" в Костанайском... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1677

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Цитата: шанхай уральская:

Да попробуй....шахматы более развивают......ежели сМАгёшь...

Вау, полехче, мадам, полехче. Не в коей мере не хотел оскорбить ваши светлые чувства к Мельпомене. В былые годы сам был заядлым театралом, но так как это было очень давно и написал про шашки. Но вы не поняли моей шутки(пусть это будет моя вина). А относительно шахмат, то вы может быть и знаете защиту Филидора или Сицилианскую, но на ваше развитие это как то не сМАгло повлиять.