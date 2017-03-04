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§ NG.kz
В Костанае официально началось кронирование
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начаты работы под линиями электропередач по кронированию и омолаживанию деревьев, сообщает ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная" .
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Re: В Костанае официально началось кронирование




Отправлено: 04.03.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Начаты работы под линиями электропередач по кронированию и омолаживанию деревьев, "
Это издевательство над деревьями называется омолаживанием! Чтоб этих руководителей так омолаживали! Кронирование...скорее обкарнаривание

§ yudjin
Re: В Костанае официально началось кронирование
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.03.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что в связи с многочисленными обращениями жителей и энергообеспечивающих организаций города Костаная.

хоть раз бы статистику предъявили: сколько реальных фактов порыва проводов от падения деревьев было? нет и не ведётся. Просто изношенность сетей и водятлов, сбивающих столбы, решили повесить на деревья, болваны по оболваниванию, однако...
Умеют только, что дерево спилить в паре метрах от земли, оставив обрубок, назвав это умным словом кронирование.

[Исправлено: yudjin, 04.03.2017 - 23:24]
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