Цитата: что в связи с многочисленными обращениями жителей и энергообеспечивающих организаций города Костаная.

хоть раз бы статистику предъявили: сколько реальных фактов порыва проводов от падения деревьев было? нет и не ведётся. Просто изношенность сетей и водятлов, сбивающих столбы, решили повесить на деревья, болваны по оболваниванию, однако...

Умеют только, что дерево спилить в паре метрах от земли, оставив обрубок, назвав это умным словом кронирование.



[Исправлено: yudjin, 04.03.2017 - 23:24]