Кобра Re: Здание бывшего Бизнес колледжа законсервировано? #2







Отправлено: - 23:10 Когда-то владельцев бизнес-колледжа просили вернуть здание под садик, но они отвечали, что у них образовательное учреждение и профиль подходящий. Не отдали. Может теперь отдадут.В советское время было там рядом 4 садика: 6-й; 21-й; 16-й (этот самый) и дизельного завода. Да еще поблизости два железнодорожных. Сейчас только железнодорожный 33-й остался. Хорошо бы вернули сад детям.