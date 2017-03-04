/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Здание бывшего Бизнес колледжа законсервировано?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Здание бывшего Бизнес колледжа законсервировано?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улицы Пушкина 179 сейчас окна забиты деревом на певом этаже законсервировано , что будет дальше со зданием, кто знает?
Читать новость

§ olegggon
Re: Здание бывшего Бизнес колледжа законсервировано?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.03.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колледж уберут, а бизнес останется.
Профайл

Кобра
Re: Здание бывшего Бизнес колледжа законсервировано?




Отправлено: 04.03.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то владельцев бизнес-колледжа просили вернуть здание под садик, но они отвечали, что у них образовательное учреждение и профиль подходящий. Не отдали. Может теперь отдадут.В советское время было там рядом 4 садика: 6-й; 21-й; 16-й (этот самый) и дизельного завода. Да еще поблизости два железнодорожных. Сейчас только железнодорожный 33-й остался. Хорошо бы вернули сад детям.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: аргентина -ямайка, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 2
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх