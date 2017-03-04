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≡ Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля сегодня, 4 марта, считалась предпраздничной. Но, несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
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Доцент
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
танкоградец. На сегодняшний день эта цифра колеблется около пяти миллионов(и замечу не такого КРУПНОГО, но всё же рогатого скота).№№№№№№

Обясните, пожалуйста: где вы видели в степи 5 млн "не такого КРУПНОГО, но всё же рогатого скота"??????

И где где вы учились, если вы имеете такие ГЛУБОКИЕ "познания" о таком скоте:" "не таком крупном , но рогатом"???

Это вы имеете в виду: сайгаков, козлов, рогатых сусликов и тушканчиков"?????? :lol: :lol: :lol: :lol:

* drakon
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я говорил,что САЙГАЧАТИНА,стоила ровно 1.00 рубль.
В магазинах Алма - Аты... :lol:
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§ 07Litra
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9104
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Обясните, пожалуйста: где вы видели в степи 5 млн "не такого КРУПНОГО, но всё же рогатого скота"??????

может это он имел ввиду вообще сельское население страны?... ну,то... которое Марик колхоманами называет.... :-o
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§ saba
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
saba


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Сообщений: 84
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 04.03.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасный ликбез на форуме. Все обьясняют мне.как я плохо живу здесь и потихоньку деградирую. Невольно задумался, а может это правда? Странно,а я и не замечал.
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Гость
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лёня тогда руководил СССРом.
Кстати сосиски там я ел каждый день.

Я как-то месяц жил на пельменях одних... Эх времена были...

§ танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Об этих басенках могут говорить лишь те, кого еще не было в проекте своих родителей или сами ваши родители еще ходили под столом. В 80-е годы цена мяса свинины на Зеленом рынке-2руб.40 коп, говядина отборная и сливочное натуральное масло-3 руб. 60 коп., водка Московская- 2 руб 87 коп,Столичная- 3 руб 62 коп.

Мой юный друг, Вы, как мне кажется, лечите не того пациЭнта. Исходя из моего личного житейского опыта я могу вам заметить, что водка в 80-тые годы, как вы подробно описали не могла стоить 2,87 и 3,62 соответственно. По той простой причине, что ещё в 70-тых она стала стоить 4,12 -4,20. А в 80-тых 5,30-5,50 в зависимости от упаковки(с галстуком или винт). А была ещё *андроповка* , но она прожила не долго. Да и про цену на мясу в 80-тых я тоже знаю лучше вас. Уж так сложилось, не взыщите. ;-) :-)
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ВЧК
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Оооо сколько в тебе желчи и ненависти. Да да, там одни алкаши живут в Московии этой.

Ты сомневаешься в этом? Не поверишь... останови любую у нас на улице РУССКУЮ старушку и спроси пьют ли водку в Московии? И озвучь мне ответ!

ВЧК
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Оооо сколько в тебе желчи и ненависти. Да да, там одни алкаши живут в Московии этой.

У нас слава богу по сто рыл ласты не склеивают.. потребляя сомнительную сивуху... показатель однако...

§ танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
может это он имел ввиду вообще сельское население страны?... ну,то... которое Марик колхоманами называет....

Браво, очень тонкий юмор. ;-) Но всё же нет. Имелось в виду, что в годы когда *я на почте служил ямщиком* работал на *мясике* тушки по 450 кг не вызывали удивления, а сейчас 300 в радость.
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* drakon
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
3,62 соответственно

По моему её Кликали "коленвал",потому,что Водка
В - Д - А
- О - К -
было написано на этикетке таким образом.
А было это в 1969 году.Я работал на заводе,
двигатели ГАЗ - 51- мы ремонтировали.
Вот так сынки... :lol:

[Исправлено: drakon, 04.03.2017 - 22:57]
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ВЧК
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
А про это мне рассказывать не надо, я про это может быть знаю лучше вас. Простые статистические цифры. На 91 год в КЗ поголовье КРС (замечу отдельно, именно КРУПНОГО, а не просто рогатого скота) насчитывало почти двадцать миллионов голов. На сегодняшний день эта цифра колеблется около пяти миллионов(и замечу не такого КРУПНОГО, но всё же рогатого скота).

В каждом совхозе на откорм площадке было не менее 23000 КРС..если эта аббревиатура известна.. в Наурзуме... каждый чабан на выпасе держал не менее 100000 баранов... и всё это отправлялось эшелонами в Московию... сейчас корабли рефрижераторы замороженную кенгурятину прут ... скоро от этой кенгурятины Московия запрыгает...

§ танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1677
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А было это в 1969 году.

Ну в то время я пил Буратину и ел мороженое за 7 копеек. А за 70-тые , а уж за 80-ты мне не надо рассказывать, я сам могу рассказать вплоть до интимных подробностей. ;-) :lol: :lol:
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