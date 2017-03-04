Доцент Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось... #64







Отправлено: - 21:46 С людьми поговорить не пробовал ? %%%%



Я был в октябре 2016г в кустанае и посетил несколько деревень: кругом сплошная разруха, ВСЁ уничтожено(ДК , сельницы больницы, все кирпичные 2- и 3- х этажные дома из силикатного кипича на 16- и 32 семьи). Дороги все разбиты, как после артналета... ВСЁ заросло полуораметровым бурьяном.

Людей на удицах очень мало.

Все сильно постаревшие, с сединой, глубокими морщинами с огромной тоской в глазах:"Мы все здесь вымираем. Мы никому не нужны. Перспектив нет ни для нас, ни для наших детей"1