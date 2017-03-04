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≡ Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля сегодня, 4 марта, считалась предпраздничной. Но, несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
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Вайпер .
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нужно нам Ваше , мясо вчера в " Дикси" свиной окорок " Мираторг" , без шкуры и костей взял по 225 руб\кг . :-P сейчас на колбасу порезал , завтра сделаю , плохо в лес не проехать , шашлык был бы , да растаяло всё . :-x

§ drakon
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9988
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Вот и мы накормим Московию кенгурятиной .

Помню учился в Алма-Ате. Жил на ул.Лебедева,
напротив магазинчика. Сайгачатину в нём всегда
продавали. 1 рупь - стоил килограмм. Люди
такие счастливые были... :lol: :lol:
Профайл

глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и мы накормим Московию кенгурятиной . ****

Московия,Питер и ВСЯ Россия великолепно обеспечивает себя продуктами питания СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, за исключением тропических фруктов.

А вот ты Загляни в свой холодильник. Вполне возможно, что в нем хранятся замороженные хвосты носорогов и буйволинные семенники. :lol: :lol: :lol: :lol:

Совхозный скот-то, давно съеден!!!!! А желающих кормить городских дармоедов, в деревнях с каждым годом становится всё меньше: кто за бугор, кто в город, а кто и на кладбище перебирается.
Вот такая. она, арихметика! Вот и приходится на импортные продукты переходить.! Приятного аппетита!

Я
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глаДоцент:
ЧИТАЙТЕ ИНТЕРНЕТ!

С людьми поговорить не пробовал ?

Доцент
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С людьми поговорить не пробовал ? %%%%

Я был в октябре 2016г в кустанае и посетил несколько деревень: кругом сплошная разруха, ВСЁ уничтожено(ДК , сельницы больницы, все кирпичные 2- и 3- х этажные дома из силикатного кипича на 16- и 32 семьи). Дороги все разбиты, как после артналета... ВСЁ заросло полуораметровым бурьяном.
Людей на удицах очень мало.
Все сильно постаревшие, с сединой, глубокими морщинами с огромной тоской в глазах:"Мы все здесь вымираем. Мы никому не нужны. Перспектив нет ни для нас, ни для наших детей"1

* танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1671
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Помню учился в Алма-Ате. Жил на ул.Лебедева,
напротив магазинчика. Сайгачатину в нём всегда
продавали. 1 рупь - стоил килограмм. Люди
такие счастливые были...

Ну-у, было время сайгачатина входила в госпоставки, лишь бы перед Хрущёвым отчитаться. Ну и согласитесь что 1 рупь за кило мяса это не плохо. Вы только не рассказывайте про это в слух, а то ведь считается что в эСССэРэ жрать то было нечего и ходили все в лаптях.
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* 07Litra
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9101
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну чё Маркс куда свою фуру с яйцами теперь девать будешь?

для таких типов,как филосовские классики, чужой *уй,в чужих руках,всегда толще казался.... :lol:
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112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:

Они только водку пьют.

Совершенная правда..

* 07Litra
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9101
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 04.03.17 - 21:59
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