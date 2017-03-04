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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
душевный стрептиз про плюшкина ваще уже подн

Это практичный, обучающий момент..
Когда нужно брать и когда наоборот ждать..
По 3000 давали под новый год, потом я начал ждать 8 марта..
Там на две скидки сразу нарываешься.
Просто магазины начали умнее действовать в этот раз и нужно наверняка..
А что, со стиралки 10 процентов например и плюс 3 штуки разве плохо?
Хотя я которую смотрю вроде 14 процентов скидка..

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9988
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот притарабанил домой пылесос, проверенный временем,

Марик,пылесос Б.У. чтоли?... :lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,пылесос Б.У. чтоли?..

Новый естественно, и гарантия магазина 36 месяцев.
Если сломается то они сами меняют..
У меня просто еще один такой, сравнивал..

§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барыс- трактор

третий период

два один
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 минут до истории
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§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
победа. УРА,
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
победа. УРА,

Чья победа?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 04.03.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот у меня уезжает последний хоккеист, не получилось у них как то у них сыграться..
Рахимулин уехал, теперь вот этот чуть ли не самый основной..
Эх, было бы так в Тоболе, зарплата по 70 тысяч и если плохо играешь, то уходишь с команды..

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9988
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
7 минут до истории

Алекс,по поводу чего истерия?... :lol:
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