112 Re: Жительнице Костаная Марпуге Бекмырзакызы 3 Марта исполнилось... #5







Отправлено: - 17:47 Наши казахи еще не приписали ей лет 30, чтобы попасть в тридцадку первых стран и ... поднять пенсионный возраст до 80ти хотя бы?

Президент то тоже уже далеко за 70, а работает, показывает всем пример..