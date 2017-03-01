Цитата: Если мы пойдем вверх, (температура)то будет перетоп,нас накажу .Если температура упадет ниже требуемой -тоже . К тому же нам не выгодно, чтобы в домах было холодно . Нам выгоднее "затолкать" тепло в дома . И это говорит" специалист" в высшим образованием ????

Просто специалист говорит на доступном всем языке. Чтобы все понимали.