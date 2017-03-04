112 Re: Флуд и оффтопик #12856







Отправлено: - 17:28 Цитата: kbkz1980:

душевный стрептиз про плюшкина ваще уже подн

Это практичный, обучающий момент..

Когда нужно брать и когда наоборот ждать..

По 3000 давали под новый год, потом я начал ждать 8 марта..

Там на две скидки сразу нарываешься.

Просто магазины начали умнее действовать в этот раз и нужно наверняка..

А что, со стиралки 10 процентов например и плюс 3 штуки разве плохо?

Хотя я которую смотрю вроде 14 процентов скидка..