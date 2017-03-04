112 Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось... #34







Отправлено: - 19:28 У меня сегодня продуктивный день прошел, еще и завтра опять в Костанай гнать..

Завтра специалист по нефтянке с американской кампании попросил свозить..

Вот че он там рассказывает что на Каспии творится и вообще как работает, я его на процентов 20 понимаю.

Он на русском уже с акцентом говорит и все как то заумно..

И даже я узнал сколько серы в нашей нефти, сколько в Екутии..