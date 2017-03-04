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≡ Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля сегодня, 4 марта, считалась предпраздничной. Но, несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
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112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купил сегодня эхинацею, выпил лошку столовую, чуть скулы с языком не свернуло от кислоты..

глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коровка и вправду не согымная, да и порода молочная. Я таких называю *балеринами*. А по свининке вы не правы, как вы определили возраст, по зубам или по посмертному оскалу***

Да ужжж, заставили эту бедную "балерину"-коровёнку свою шкуру снять и на забор
повесить, да и хряка- производители решили порешить, ибо приказ был: "всю живность привезти на ярмарку!!!"

Вот и показывали бедные животинушки " свой зверинный оскал и вставные челюсти, распугивая покупателей"!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

§ Моше
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4052
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 04.03.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Купил сегодня эхинацею, выпил лошку столовую, чуть скулы с языком не свернуло от кислоты..

Горесть жития в ТС запивал?
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112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Горесть жития в ТС запивал?

Весна, витаминчики, иммунитет..
Еще и солодки набрал, давно ее не было, эхинацея с Житомира, может потому такая кислая?
У вас то наверно Челябинская сладкая?

112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сегодня продуктивный день прошел, еще и завтра опять в Костанай гнать..
Завтра специалист по нефтянке с американской кампании попросил свозить..
Вот че он там рассказывает что на Каспии творится и вообще как работает, я его на процентов 20 понимаю.
Он на русском уже с акцентом говорит и все как то заумно..
И даже я узнал сколько серы в нашей нефти, сколько в Екутии..

* танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Купил сегодня эхинацею, выпил лошку столовую, чуть скулы с языком не свернуло от кислоты..

Да ужжжж, эхинацея не панацея, уж простите за каламбур. Можеть лучше водочки? Я канеш понимаю, что винцо бодрит ум и вострит воображение, но водочка она как то умиротворяет, хочется жить в гармонии и любви. Опять жеж к покою располагает. ;-) :lol:
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112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
канеш понимаю, что винцо б

Это какое то лекарство для иммунитета, усталости там, простуды..
Сейчас же погода капризная, вспотел и на улице продуло..
А то вместо эхинацеи иммунал пил, да что то не то..
А эта прям скулы сводит..

* танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще и солодки набрал, давно ее не было,

Кашляешь чтоли ? Да и куда бы солодка пропадала?
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112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Да и куда бы солодка пропадала?

Какой то лицензии не было и на эхинацею и на Лив52 и на цистон.
Вместо цистона канефрон брал, вместо лива расторопшу.
А солодка она как муколитик, нужная вещь, тем более у меня же легкие не в порядке, чем нампример амбробене..

§ Моше
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4052
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 04.03.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас то наверно Челябинская сладкая?

В Челябинске и девушки слаще (человеческий капитал и всё такое, ну ты понимаешь). Вот главное лекарство :-P :lol:

[Исправлено: Моше, 04.03.2017 - 19:50]
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* танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это какое то лекарство для иммунитета, ус

Девясил попробуй, на вкус конечно тоже не айс, но плюсов много.
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* танкоградец
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 04.03.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
В Челябинске и девушки слаще

Чужая то завсегда слаще, до тех пор пока не попробуешь. ;-) 8-) :lol:
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