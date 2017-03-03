|Цитата:
Victor Yang:
Я не хочу в это верить.
Ну это твоя проблема.
Только твоя.
Цитата:
Victor Yang:
Я не хочу верить в однобокость мышления наших депутатов
А с чего ты решил что они мыслят однобоко?
Они о многом мыслят.
А не только об этом.
Как бы тебе в это не неверилось.
И вообще.
Во что ты там веришь а во что нет - мало кого любит.
Это лишь твои собственные тараканы.
Реальность от них никак не зависит.
И она такова какова есть.
Цитата:
Victor Yang:
при жизни называть именем объект такого масштаба - как-то не очень объективно
А почему бы и не при жизни?
Что - шаблон сидящий в твоей голове мешает тебе допустить оное?
Опять же шаблон в твоей голове только твоя проблема.
Блин.
У нас не люди а рабы в душе какие то.
Напрочь.
Живут строго как мама велела.
Ты вообще по жизни на самостоятельные поступки без оглядки на кого то способен?