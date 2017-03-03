Цитата: Victor Yang:

Я не хочу в это верить.

Ну это твоя проблема.

Только твоя.

Цитата: Victor Yang:

Я не хочу верить в однобокость мышления наших депутатов

А с чего ты решил что они мыслят однобоко?

Они о многом мыслят.

А не только об этом.

Как бы тебе в это не неверилось.

И вообще.

Во что ты там веришь а во что нет - мало кого любит.

Это лишь твои собственные тараканы.

Реальность от них никак не зависит.

И она такова какова есть.

Цитата: Victor Yang:

при жизни называть именем объект такого масштаба - как-то не очень объективно

А почему бы и не при жизни?

Что - шаблон сидящий в твоей голове мешает тебе допустить оное?

Опять же шаблон в твоей голове только твоя проблема.



Блин.

У нас не люди а рабы в душе какие то.

Напрочь.

Живут строго как мама велела.

Ты вообще по жизни на самостоятельные поступки без оглядки на кого то способен?