112 Re: Флуд и оффтопик #12844







Отправлено: - 20:57 Цитата: Валентин:

Выдать права модератора - Мерек

Я ведомый в этом плане.

Командовать не могу, чувствую себя виноватым что ли, как честный человек не могу обидеть чем то того, кто рангом ниже меня..

Именно потому не смог мастером работать на стройке, два месяца стаж, потом сбежал и стал обычным рабочим, которому нужно говорить и который ждет указаний сверху, не предпринимая самостоятельность, не выскакивая за свои рамки..

Что ни говори, а командовать может не каждый, тем более модератор, которого мы всегда обманываем, как например в последний раз, вместо графа национальность мы вставляли графа диаспора, вот и думай потом, стирать или не стирать, националистический это коммент или нет, обидеть человека или идти какими то на ходу додуманными правилами..

И если на меня начнет кричать и крыть чем попало тов. Ольга Колоколова за какие то ошибки, так я тоже начну огрызаться..

А еще вычислять айпи троллей среди мониторов, где я ни крена не шарю и я просто необучаем в таком деле..

Лучше уш пусть занимаются этим профессионалы..