/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торговля сегодня, 4 марта, считалась предпраздничной. Но, несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
Читать новость

молекула
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В одном из супермаркетов Костаная масло шедевр 5 л - 1913, сахар 209, яйца 233. Приезжай и культурно ходи с тележкой в тепле.

глас народа
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накануне из отдела сельского хозяйства «НГ» сообщали, что с юга в областной центр привезут около 200 тыс. яиц.%%%%


Неужто страусы начали нести яйца в Аркалыке? Неужто кто-то там остался,среди руин и отвалов рудников ???

§ юля елиссева
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 891
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.03.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Марик с ляжкой самки коня?
Профайл

§ yeti91
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 04.03.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говядина желтая ,лет 100 корове.неудивительно что мясо плохо брали и свинье тоже этак лет 10 :-)
Профайл

Рио
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярмарку вынести к Астыкжану ,вообще очереди не будет!

Вольт
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже пенсионеры не поедут из за подорожания проезда. В центре то и населения побольше чем в районе ГАИ. Тут и пешочком они смогут. Спасибо уважаемому руководству о заботе о пенсионерах! Берите пример с Астаны,там проезд для пенсионеров бесплатный!

§ Добринцофф
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5092
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще.
Цитата:
Цитата:
Маркс: Получается чистая прибыль 1,5 тенге с яйца. Посчитаем с фуры 302400*1,5=453600 тенге прибыли. Не надо тратиться на теплые склады, охрану, развозить по точкам. Все приедут сами. Помещение для торговли предоставят бесплатно. Какая-то мелочь уйдет на оплату за день продавцу или двум. Кто в здравом уме закроет эти ярмарки, если можно рубить регулярно почти 500 штук в день только на яйцах?

Ну чё Маркс куда свою фуру с яйцами теперь девать будешь? :lol:
Профайл

112
Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось...




Отправлено: 04.03.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Маркс куда свою фуру с яйцами теперь девать будешь

Ну он же старый коммуняка, который как и все сразу захотели 25 лет назад капитализьм..
А потому считать, изучать и тем более планировать ему что это такое вообще неведомо..
Потому так и живем в такой опе, из за таких вот бывших коммуняк..

Гость
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос




Отправлено: 04.03.17 - 17:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось на ажиотажный спрос




Отправлено: 04.03.17 - 17:43
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 0
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх