Добринцофф Re: Уже к 11-ти часам на ярмарке в Костанае и намека не осталось... #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5092

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:53 Цитата: несмотря на это, на прилавках к названному времени оставалось много мяса, птицы, которыми покупатели почти не интересовались. Там, где продавали растительное масло, сахар, очередей не наблюдалось вообще. Цитата: Маркс: Получается чистая прибыль 1,5 тенге с яйца. Посчитаем с фуры 302400*1,5=453600 тенге прибыли. Не надо тратиться на теплые склады, охрану, развозить по точкам. Все приедут сами. Помещение для торговли предоставят бесплатно. Какая-то мелочь уйдет на оплату за день продавцу или двум. Кто в здравом уме закроет эти ярмарки, если можно рубить регулярно почти 500 штук в день только на яйцах? Цитата:

Ну чё Маркс куда свою фуру с яйцами теперь девать будешь?