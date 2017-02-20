Цитата: Мой знакомый работает в ГКП КТЭК. С его слов Руководство менялось, но не издевалось над рабочими. Сейчас урезают премии.вредность.одни должности сокращают ссылаясь на кризис,и тут же открывают две новые с окладом в разы. И кто на эти должности пришел????????????? и как понимает работу????????????? Производство???????????????????Потребителей??????????????Разговорная речь с простым потребителем????????????

Это не издевательства - это вполне обоснованные и конкретные меры, принимаемые руководством в кризис. Нужно сохранить предприятие, а не династию сотрудников с их огромными зарплатами и бонусами. Лучше будет дать возможность отличным специалистам заработать. Правильно руководство сделало, что начало аттестацию сотрудников. Если вы отличный специалист - чего бояться-то?