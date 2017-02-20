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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 32 из 32«1...303132
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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FOMA
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А за что ему медаль вручили этому новому директору? Без году неделя работает,а уже медаль!?

Какая медаль? Вы о чем вообще??? Такое ощущение, что вы бредите...

Евгений
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а в тепловой династиями работали... Оказывается опыт- ни что, когда есть диплом кинэу.

Лучше дипломированных сотрудников принимать, чем по родственным связям, чтобы потом 8-10 лет не ждать, пока он научится!

Сеня
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну и таможенный союз во всей красе, как я и говорил

Ога, а так же глобальное потепление, а еще и последнее солнечное затмение. Да да. :lol:

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а как сделать закладку, чтобы следить за темой?

Зависит от браузера - ищи пункт меню "Добавить в закладки" или "Создать закладку"

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7924
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.03.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгений:
Лучше дипломированных сотрудников принимать, чем по родственным связям, чтобы потом 8-10 лет не ждать, пока он научится!

В случае с региональными частными ВУЗами - разницы нет.
Профайл

111
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Естественно,кто подписал эту жалобу будет уволен-сильные мира сего не прощают такого!

А ты бы оставил подчиненных, которые на тебя заявления пишут??

Возмущенный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Какая медаль? Вы о чем вообще??? Такое ощущение, что вы бредите...

Не рассуждайте о том чего не знаете. Медаль ему вручили в декабре2016, на день Энергетика. Представитель с акимата вручал, поздравлял. Надо еще одну дать, за развал в сфере энергетики.

Динара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мой знакомый работает в ГКП КТЭК. С его слов Руководство менялось, но не издевалось над рабочими. Сейчас урезают премии.вредность.одни должности сокращают ссылаясь на кризис,и тут же открывают две новые с окладом в разы. И кто на эти должности пришел????????????? и как понимает работу????????????? Производство???????????????????Потребителей??????????????Разговорная речь с простым потребителем????????????

Это не издевательства - это вполне обоснованные и конкретные меры, принимаемые руководством в кризис. Нужно сохранить предприятие, а не династию сотрудников с их огромными зарплатами и бонусами. Лучше будет дать возможность отличным специалистам заработать. Правильно руководство сделало, что начало аттестацию сотрудников. Если вы отличный специалист - чего бояться-то?

ееешки
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А фотографию свища в трубе котельной выложить кто-нибудь может? Или это будет приравнено к разглашению тайны?

Фоме
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даааа уж! 130 подписей это вам не "баран крикнул". Это стратегическое предприятие в городе. Враги его первым обычно взрывают. Враг среди нас.

Это ты о том, о чем я подумал?

ТЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемые работники КТЭК! Пожалуйста не собирайте грязь по другим городам и областям! А разберитесь в своём осином гнезде! Дальше так как вы работали НЕ БУДЕТ! Не нравиться работать как требует руководитель вашего предприятия у вас есть выбор найти работу где вы будете работать по своему желанию и по своим правилам.

В самом деле: не нравится - устройся на другую работу. Рукастый человек не пропадет. А развалится гигант - начнут автономное отопление устанавливать - так вам же и лучше будет, без работы не останетесь.

Возмущенный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Динара:
Нужно сохранить предприятие, а не династию сотрудников с их огромными зарплатами и бонусами.

Еще одной надо объяснять. Сотрудники с огромными зарплатами и бонусами к тем 130 подписавшимся никакого отношения не имеют. Их то как раз эти блага минуют. Династии на предприятии рабочих специальностей. Это новый руководитель создавал свою непосредственно в соседних кабинетах. Не получилось, образование у жены подкачало. Теперь у нас создается новая династия Комбаровых. И что-то никто не против....? Кстати они тоже все не на котельных , и не ремонтируют теплотрассы, а буквально на разных этажах одной конторы.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТЧК:
В самом деле: не нравится - устройся на другую работу. Рукастый человек не пропадет. А развалится гигант - начнут автономное отопление устанавливать - так вам же и лучше будет, без работы не останетесь.

Да уже давно так и делают. Цифра 120 уволенных вам о чем нибудь говорит? А остальные в процессе поиска работы

Возмущенный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если благодаря "реформе" снизятся тарифы на тепло ( у нас самый высокий тариф по Казахстану), если будут видны перемены в теплокомпании в лучшую сторону (в плане замены изношенного оборудования), то думаю внутренние тёрки отойдут на второй план!!!

Ах-ахах! НИКОГДА, никогда тарифы у нас не снизятся. В самом лучшем, в самом оптимистичном случае - не поднимутся и останутся на прежнем уровне. Но это не реально.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 04.03.17 - 17:42
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