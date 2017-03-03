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≡ Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались россияне через границу с Костанайской областью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались россияне через границу с Костанайской областью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наряд пункта пропуска "Аят авто" Костанайского пограничного отряда задержал 42-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался провезти через государственную границу ГСМ – 22 тонны АИ-92.
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Ағашқа
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера вечером , данное авто стояло возле Тарановского РОВД...

глас народа
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
который пытался провезти через государственную границу ГСМ – 22 тонны АИ-92.%%%%%%

Интересно оч-чень: как известно АИ-92 НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ на НПЗ в степи, а завозится из России(Уфа,Самара,Куйбышев,Омск,Тюмень).Значит. он решил вывести российский бензин ДОМОЙ????

Кстати, а какже тогда ТС, где гарантируется СВОБОДНОЕ движение товара, капитала и рабочей силы?????? :lol: :lol: :lol: :lol:

ВВ
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорее всего это из той команды которые Гаишников сдали, хотели по закону будет теперь им по закону, груз, машину конфискуют отсидит лет 10 еще штраф заплатит, я примерно прикидываю кто это такие.

112
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С АО ССГПО вывозят десятками тонн в месяц, и масла и соляру, но там "проход" есть и их не задерживают.
А этот откуда взялся?

ВВ
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 18:33
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 23:22
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 03.03.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотели по закону! Теперь всё будет как хотели и требовали. Тюрьмы освободились, мест свободных много на всех хватит !

§ Ваш земляк
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 04.03.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Кстати, а какже тогда ТС, где гарантируется СВОБОДНОЕ движение товара, капитала и рабочей силы??????

Что же ты наделал?! Сейчас Цифирный начнёт свою песенку, что"Карфаген должен быть разрушен!"
Профайл

глас народа
Re: Вывезти 22 тонны бензина и ввезти 4 центнера цветов пытались...




Отправлено: 04.03.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин Российской Федерации пытался вывезти 22 тонны АИ-92 из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.%%%%%%

Это что,ПРОВОКАЦИЯ?????
Типа, спасайте казахию,нас грабят( российский Бензин вывозят!!). а взамен цветы везут, чтоб мы своих карлыгаш поздравили с 8 марта.!! Ишш-ш. что россияне надумали!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
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