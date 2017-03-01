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Вайпер .:
А то я не знаю , как пивная называется . Я там жил в те времена , когда " колёсники "( не новодел , доживали свой век ) по Волге ходили , когда в парке Гагарина , самолёт стоял , " Кипты " ( спроси у коренных , кто это ) шороху наводили , и толпа рабочих по окончании рабочей смены Заводское шоссе полностью перекрывала , " Икарусы" в конце смены , возле проходной авиазавода , десятками стояли , город тогда - КУЙБЫШЕВ назывался !
Парк Гагарина, что на Московском шоссе - шикарный парк! Самолёт Ил-2 на том же Московском шоссе с постамента пока убрали, просто Московское реконструируют к ЧМ, Заводское шоссе - это анус с постоянно разбитым асфальтом и вечными пробками. "Колёсники" не видел, а баржи и катера ходят вовсю.