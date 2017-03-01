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≡ Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали, сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году. Число зарегистрированных прибывших в Казахстан на постоянное место жительства за 2016 год составило 13 347 человек.
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Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 03.03.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Кряжу была в\ч 02506 , учебная мотострелковая , полигон в Черноречье . 8-)

Бывалый
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 03.03.17 - 08:21
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9099
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Я там жил в те времена , когда " колёсники "( не новодел , доживали свой век ) по Волге ходили ,

поищи... может чё в затонах осталось... разбогатеть можеш... лет пять назад,мужики искали в интернете "колёсники" за любую цену... какой-то купеческий ресторан мутить хотели....
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§ Архангел
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Архангел


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 20.03.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ономасты ваши - где? Костанайская...

Ваши ономасты тоже дремлют)))ведь в кОстанае до сих пор улица Кустанайская существует :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архангел:
Ваши ономасты тоже дремлют)))

Тов.07, а у нас оеомасты вообще то есть?
Я что то не слышал ниразу... :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9099
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.17 - 22:45
Комментарий удален модератором.
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Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 03.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких затонах , это было в прошлом веке :-o теперь я ближе к правительству живу , тут затонов нет , быстрее оленя пятнистого увидеть . :-P

§ Ваш земляк
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 04.03.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

А то я не знаю , как пивная называется . Я там жил в те времена , когда " колёсники "( не новодел , доживали свой век ) по Волге ходили , когда в парке Гагарина , самолёт стоял , " Кипты " ( спроси у коренных , кто это ) шороху наводили , и толпа рабочих по окончании рабочей смены Заводское шоссе полностью перекрывала , " Икарусы" в конце смены , возле проходной авиазавода , десятками стояли , город тогда - КУЙБЫШЕВ назывался !

Парк Гагарина, что на Московском шоссе - шикарный парк! Самолёт Ил-2 на том же Московском шоссе с постамента пока убрали, просто Московское реконструируют к ЧМ, Заводское шоссе - это анус с постоянно разбитым асфальтом и вечными пробками. "Колёсники" не видел, а баржи и катера ходят вовсю.
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Вайпер .
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну в 2016 году




Отправлено: 04.03.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чём тут Ил2 ? Ан 10 стоял , в парке ,( детский кинотеатр там был ) , Ил 2 на шоссе :lol: , как то пошутили в местной газете , что он Ан10 , улетел и фото напечатали , вот такое было возможно при СССР :-P
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