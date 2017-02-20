Цитата: FEDOR:

Его логика настолько идеальна для картавых англосаксов, что даже уже не каЭтся что все идет по их плану и программе..Вдумайтесь сами? Заставить людей выполнять несвойственные им задачи, а потом наказать их за это..?-:)) Просто самая настоящая картавая "благодарность"...Браво..Хорошая "забота"!!

почему вы так высокомерно уничижительно их называете,, картавыми ложноручками? это в благодарность за все что создала их цивилизация? да если не они мы бы бегали в лыковых лапоточках по лесу и охотились друг на друга.