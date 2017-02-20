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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 31 из 31«1...293031
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 02.03.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Зачем такой бред выдумываете!

это не бред, а так и есть. Все беды от них.

наболело
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 02.03.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всего сказанного понятно одно......по сути предприятием управляет "начальник отдела внутреннего контроля" Камбарова,а директор марионетка в её руках!!!!Или их "связывает" что-то большее из прошлой жизни?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 02.03.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное не одно "большое" дело вместе проворачивали....

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 03.03.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наболело:
Из всего сказанного понятно одно......по сути предприятием управляет "начальник отдела внутреннего контроля" Камбарова,а директор марионетка в её руках!!!!Или их "связывает" что-то большее из прошлой жизни?

Красотка Камбарова, что пришла навела порядок, наконец то все знакомые, родственники, приближенные определенных дам будут работать а не обсуждать что выполнять и сплетни носить им не будут. Сделала их.......прошло время командования этих дам, а их гложет самолюбие, как этот так не управляем директором, 11 директорами управляли а тут Камбарова ..... ура

Володя
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 03.03.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
Его логика настолько идеальна для картавых англосаксов, что даже уже не каЭтся что все идет по их плану и программе..Вдумайтесь сами? Заставить людей выполнять несвойственные им задачи, а потом наказать их за это..?-:)) Просто самая настоящая картавая "благодарность"...Браво..Хорошая "забота"!!

почему вы так высокомерно уничижительно их называете,, картавыми ложноручками? это в благодарность за все что создала их цивилизация? да если не они мы бы бегали в лыковых лапоточках по лесу и охотились друг на друга.

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Вот наконец то? Теперь никто не сможет утверждать что не существует и видеозаписей о некорректном или даже преступном поведении временно исполняющего директора? :-)

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 12:49
Комментарий удален модератором.

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 14:05
Комментарий удален модератором.

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 14:27
Комментарий удален модератором.

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Володя:

До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что Вам показывали в фильмах и о чём Вы читали в романах. Правда — она гораздо менее… хм… благоуханна. Причем это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось..Они выливали нечистоты на головы прохожим, а в Лувре не было туалета и гадили из окна или по углам "дворца"..Это к тому что вы называете Европу -"цивилизацией"... :-)

Федор
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 04.03.17 - 14:36
Комментарий удален модератором.
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Страница 31 из 31«1...293031
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