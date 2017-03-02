Валентина Re: Задержана заведующая отделением Костанайской областной... #49







Отправлено: - 14:10 Цитата: Ольга Колоколова:



В любом случае даже если эти фото у нее опубликованы на ее личном сайте это одно, а вот брать их без спроса и опубликовывать в своей статье это другое , я не юрист но при желании мне кажется можно наказать за такое ! Меня задело это потому что сама была в такой ситуации когда мне было 15 лет кто то создал фейк страницу с интим услугами и опубликовал мои фото, в том возрасте я побоялась сказать родителям , ходила в депресси и хорошо что ничего с собой ни сделала!