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§ NG.kz
Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила депутат
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам депутата Жаилгановой, в соответствии с действующей редакцией подпункта 3 статьи 44 Конституции, в самостоятельном ведении Президента находится назначение министров обороны, внутренних дел, юстиции и иностранных дел.
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112
Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила...




Отправлено: 03.03.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народишко когда будет иметь право выбирать?
Да даже тех же депутатов, у которых уже до избрания все включено и потому все решено?
Где мой депутат, который против жуликов и воров?
Почему он не прошел?
А тут глава МВД..
Тут депутатишку не выберешь, а до главы еще как до Путина раком..

не томи
Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила...




Отправлено: 03.03.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где мой депутат, который против жуликов и воров?

Кстати, да, кто тот самый честный и неподкупный кандидат по мнению 112, кто же он? Такой неполживый как и сам 112?

1
Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила...




Отправлено: 03.03.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
депутат Мажилиса Азат Перуашев выразил озабоченность сохранением за Президентом возможности объявлять моратории. По его словам, за годы независимости Президент трижды вводил моратории, которые в период кризисов существенно поддержали предпринимателей, некоторых из них даже спасали от разорения. ЭТОО БОЛЬШОЙЙЙ ВОПРОССС????

Архимед
Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила...




Отправлено: 04.03.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент как раз говорил, что он не хочет издавать Указы, это полномочия он передает в Мажилис Парламента как выразителю воли народа. Джаксыбеков говорит обратное! Про назначение министра МВД, чтобы не выдумывал как оштрафовать народ, нужно передать в Мажилис Парламента как выразителю воли народа, право на его назначение! А так передача полномочий - игра слов! В стране должен быть независимый судебный надзор, а прокурорский надзор необходимо урезать, а саму прокуратуру передать как в Европе в министерство юстиции, в котором они могут вести надзор за уголовным судопроизводством. Меньше бюджетников, больше тогда средств из бюджета будет тратиться на строительство арендного и служебного жилья как было при Советах!

дагдарыс
Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила...




Отправлено: 04.03.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то Косарев молчит после переизбирания,так хорошо обсуждал,критиковал до этого.Вселял надежды эх :-(
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