Архимед Re: Оставить за Президентом право назначать главу МВД попросила... #4







Отправлено: - 00:36 Президент как раз говорил, что он не хочет издавать Указы, это полномочия он передает в Мажилис Парламента как выразителю воли народа. Джаксыбеков говорит обратное! Про назначение министра МВД, чтобы не выдумывал как оштрафовать народ, нужно передать в Мажилис Парламента как выразителю воли народа, право на его назначение! А так передача полномочий - игра слов! В стране должен быть независимый судебный надзор, а прокурорский надзор необходимо урезать, а саму прокуратуру передать как в Европе в министерство юстиции, в котором они могут вести надзор за уголовным судопроизводством. Меньше бюджетников, больше тогда средств из бюджета будет тратиться на строительство арендного и служебного жилья как было при Советах!